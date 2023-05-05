الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقدم "صباح الخير يا مصر": الحوار الوطنى هدفه مصلحة الوطن والمواطن

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الإعلامي محمد الشاذلي، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، إن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا بجلسات الحوار الوطني، مؤكدًا مشاركة جميع الأطياف السياسية والنقابية والجمعيات الأهلية.

وأكد الشاذلي خلال تقديم البرنامج المُذاع على القناة المصرية الأولى، أن هدف الحوار الوطني مصلحة الوطن والمواطن المصري، مشيرًا إلى وجود أكثر من 180 ألف طلب تم تقديمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وتابع: "الحوار الوطني يشمل مناقشات في كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطرح الأفكار لحل المشكلات الموجودة في الشارع المصري".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تغطي جلسات الحوار الوطني لكي يتابع الجميع كل ما يدور من نقاشات وأفكار حول ملفات الحوار الوطني. 

فيما أكدت جومانا ماهر، مقدمة البرنامج، أن الفكرة الأساسية من الحوار الوطني هي التوافق حول القضايا الحيوية التي تهم الشارع المصري، والوصول إلى مخرجات جادة تخدم الوطن والمواطن بشكل فعّال على أرض الواقع.

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