بحضور 30 ألف مُصل.. المفتى يلقى خطبة الجمعة فى أكبر مسجد بالهند

يُلقي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- خطبةَ الجمعة اليوم، من جامع الفتوح بمدينة المعرفة بولاية كيرالا الذي يعد أكبر مسجد على مستوى الهند، ويتَّسع المسجد الذي تم افتتاحه مؤخرًا لحوالي 30 ألف مصلٍّ، وسيحضر خطبة الجمعة جمع من كبار علماء الهند.

وأبرزت وسائل الإعلام الهندية باهتمام شديد زيارة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الرسمية إلى الهند التي بدأت قبل أربعة أيام وتستمر حتى 6 مايو، حيث التقى فضيلته عددًا من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند.

وأجرت شبكة ANI التليفزيونية الرسمية في الهند لقاءً تلفزيونيًّا مع فضيلة المفتي، حيث دار الحوار حول العلاقات الوطيدة بين مصر والهند، التي توجت بالزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور العلماء في حفظ السلام ومنع النزاعات والصراعات وحفظ السلم المجتمعي من خلال تعزيز قيم الحوار والعيش المشترك بين أتباع مختلف الأديان والثقافات، مؤكدًا أن الأديان تدعو إلى التعارف والمحبة والسلام والتعاون معًا من أجل عمارة الأرض.

كما تحدث المفتي خلال اللقاء التليفزيوني عن أهمية تعزيز التعاون الديني، مشيرًا إلى أن لدينا في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أعضاء من العلماء الممثلين للهند، قائلًا: "نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون في المجال الديني والإفتائي، ومستعدون لتقديم كل أشكال الدعم الشرعي والإفتائي وتدريب الأئمة من الهند على الإفتاء".

وحول زيارة المفتي للجامعة الإسلامية بالهند أجرت صحيفة «The Okhla Times» تغطية شاملة للزيارة التي حضرها عدد كبير من عمداء كليات الشريعة والعلوم الإنسانية واللغات وأعضاء هيئة التدريس بقسمَي الدراسات الإسلامية واللغة العربية، حيث أكدوا جميعهم لفضيلة المفتي تطلعهم إلى إقامة تعاون مشترك مع دار الإفتاء المصرية خاصة في مجال التدريب والبحوث والمؤتمرات المشتركة.