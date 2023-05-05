هل يجب أن تجرب حمية الكيتو؟.. عالم الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن

في عالم الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، غالبًا ما تستحوذ خطط الأكل منخفضة الكربوهيدرات وعالية البروتين على الاهتمام وأشهرها حمية الكيتو أو "كيتو".

لكن النظام الغذائي الكيتو الحقيقي مختلف على عكس الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات الأخرى، والتي تركز على البروتين، تركز خطة الكيتو على الدهون، التي توفر ما يصل إلى 90٪ من السعرات الحرارية اليومية، وهو ليس نوع النظام الغذائي الذي يجب تجربته كتجربة.

"تستخدم حمية الكيتو بشكل أساسي للمساعدة في تقليل تكرار نوبات الصرع لدى الأطفال، وبينما تم تجربتها أيضًا لفقدان الوزن، تمت دراسة النتائج قصيرة المدى فقط، وكانت النتائج مختلطة، لا نعرف ما إذا كان تحذر أخصائية التغذية المسجلة كاثي مكمانوس، مديرة قسم التغذية في مستشفى بريغهام والنساء التابع لجامعة هارفارد، من أنها تعمل على المدى الطويل، ولا ما إذا كانت آمنة".

كيف يعمل نظام كيتو الغذائي؟

فيما يلي أساسيات الكيتو: يهدف النظام الغذائي إلى إجبار جسمك على استخدام نوع مختلف من الوقود، بدلاً من الاعتماد على السكر (الجلوكوز) الذي يأتي من الكربوهيدرات (مثل الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه)، يعتمد نظام كيتو الغذائي على أجسام الكيتون، وهو نوع من الوقود ينتجه الكبد من الدهون المخزنة.

يبدو أن حرق الدهون طريقة مثالية لفقدان الوزن:

يتطلب الأمر أن تحرم نفسك من الكربوهيدرات، أقل من 20 إلى 50 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا (ضع في اعتبارك أن الموز متوسط ​​الحجم يحتوي على حوالي 27 جرامًا من الكربوهيدرات).

عادةً ما يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى حالة الكيتوزية.

يمكن أن يتداخل تناول الكثير من البروتين مع الحالة الكيتونية.

ماذا تأكل؟

نظرًا لأن نظام كيتو الغذائي يشتمل على متطلبات عالية من الدهون، يجب على المتابعين تناول الدهون في كل وجبة، في نظام غذائي يومي يحتوي على 2000 سعر حراري، قد يبدو ذلك مثل 165 جرامًا من الدهون، و40 جرامًا من الكربوهيدرات، و75 جرامًا من البروتين، ومع ذلك، فإن النسبة الدقيقة تعتمد على احتياجاتك الخاصة.

يُسمح ببعض الدهون الصحية غير المشبعة في نظام كيتو الغذائي - مثل المكسرات (اللوز والجوز) والبذور والأفوكادو والتوفو وزيت الزيتون، لكن يتم تشجيع الدهون المشبعة من الزيوت (النخيل وجوز الهند ) والزبدة وزبدة الكاكاو بكميات كبيرة.

مخاطر حمية الكيتو

النظام الغذائي الكيتون له مخاطر عديدة على رأس القائمة: يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، توصي بألا تزيد نسبة الدهون المشبعة عن 7٪ من سعراتك الحرارية اليومية بسبب ارتباطها بأمراض القلب، وبالفعل، يرتبط نظام كيتو الغذائي بزيادة الكوليسترول الضار LDL المرتبط أيضًا بأمراض القلب.

تشمل المخاطر المحتملة الأخرى لحمية الكيتو ما يلي:

نقص المغذيات:

"إذا كنت لا تتناول مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب، فقد تكون عرضة لخطر نقص المغذيات الدقيقة، بما في ذلك السيلينيوم والمغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات B وC".

مشاكل في الكبد:

مع وجود الكثير من الدهون في عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يؤدي النظام الغذائي إلى تفاقم حالة الكبد الحالية.

مشاكل في الكلى:

تساعد الكلى على استقلاب البروتين، ويقول ماكمانوس إن نظام كيتو الغذائي قد يثقل كاهلها، (يبلغ متوسط ​​المدخول الموصى به حاليًا من البروتين 46 جرامًا يوميًا للنساء و56 جرامًا للرجال).

إمساك:

نظام كيتو الغذائي منخفض في الأطعمة الليفية مثل الحبوب والبقوليات.