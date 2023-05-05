الشعب الديمقراطى: التباين فى الحوار الوطنى هو الذى سيكتب له النجاح

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد وعده لجموع السياسة المصرية بافتتاح الحوار الوطني، كما أكد أنه يتابع عن كثب كل مجريات الحوار منذ دعوته له في 26 أبريل من العام الماضي وكذلك الاجتماعات التي عقدت.

وأضاف “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية من فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس يتلقى كل ما ينتج عن الحوار الوطني، والفارق وسط الظروف الحالية التي يعيشها العالم، وأكد ان التباين في الحوار هو الذي سيكتب له النجاح.

جلسة افتتاح الحوار الوطني كانت موضع ارتياح للأحزاب السياسية

وأشار إلى أن كل قادة الأحزاب السياسية وتحالف الأحزاب المصرية كلمة الرئيس في جلسة افتتاح الحوار الوطني كانت موضع ارتياح لهم وهي بمثابة وضع لبنة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي دعا إليها الرئيس.

وأكد أن حرية الكلمات وتنوعها والأراء والمقترحات كانت منارة لإضاءة الطريق، لافتًا إلى أن الحوار الوطني نشأ قويًا بدعوة الرئيس بحضور وكل الفئات مما جعل هناك ارتياح كبير وشحذ للهمم مما انعكس على الشعب المصري الذي اعتبر أنه مصدر للأمل والثقة بما سينتج عنه.