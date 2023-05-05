إسلام الكتاتنى: نجاح الحوار الوطنى ألم كبير للإخوان بعد محاولتهم تشويهه

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس الكذب وتحاول تشويه كل ماهو إيجابي في مصر وتحويله لشيء سلبي.

وأضاف “الكتاتني”، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية من فاروق، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار، والإخوان طوال القت يحاولون تشويه الدعوة والتقليل منها حتى بدأ الحوار، مشيرًا إلى أنهم أجروا حوارًا موازيًا وخرجوا منه بتوصيات.

الإخوان حاولوا إفساد الحوار بنشر الشائعات

وأكد "الكتاتني"، أن الإخوان كانوا يأملون أن يتم دعوتهم للحوار وأن يضعوا شروطًا للمشاركة ولكنهم فوجئوا بعدم دعوتهم لأن ايديهم ملوثة بالدماء، ولايمثلون الشعب المصري لأنهم لا ينتمون للوطن، ولذا حاولوا إفساد الحوار بنشر الشائعات وبث سموهم لتشكيك الشعب المصري.

وأشار إلى أن نجاح الحوار الوطني بمثابة ألم كبير للإخوان لأنها انتهت سياسيًا وشعبيًا وتحاول ان تلفظ أنفاسها وتقول: أنا موجودة، مشددًا على أن أهم شيء في معركتنا معها وعي الشعب المصري والذي أعطاها كارت أحمر على المستوى السياسي والشعبي والفكري.