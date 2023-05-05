الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قطاع البترول يحقق أعلى نسبة استجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين

الهيئة العامة للبترول
الهيئة العامة للبترول

حققت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلى نسبة استجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك فيما يتعلق بالمشكلات الخاصة بكافة أنشطة قطاع البترول من غاز طبيعي وعمالة وثروة معدنية.

حسم ومعالجة 1177 شكوى 

كما أكدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تلقت نحو 1438 شكوى وبلاغًا خلال شهر أبريل الماضي، وأن فريق عمل منظومة الشكاوى التابع لوزارة البترول والشركات المعنية تعامل مع تلك الشكاوى بكل جدية وبسرعة شديدة، مما أدى إلى حسم ومعالجة نحو 1177 شكوى وبلاغًا بنسبة إنجاز بلغت 82%.

ويأتى ذلك بناءً على تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بسرعة الاستجابة والعمل على حل كافة المشكلات الواردة عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وكذلك الشكاوى الواردة عبر وسائل التواصل المختلفة بوزارة البترول، وذلك تيسيرًا على العاملين والمواطنين فى كافة مدن ومحافظات الجمهورية.

وكانت منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، أصدرت اليوم تقريرها الشهري، عن جهود المنظومة، مع توطيد جسور الثقة بين المواطنين وكافة قطاعات الدولة، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات الحكومية الأخرى، حيث استقبلت منظومة الشكاوى نحو 87.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل 2023، من ضمنها 1438 شكوى خاصة بقطاع البترول والثروة المعدنية.

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