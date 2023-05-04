أبو الغيط يستقبل رئيس تحالف الحرية والتغيير السودانى

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني ورئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.

أهمية الدور العربي

أكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع إلى شرح من الميرغني حول موقف ورؤى التحالف الذي يقوده الذي يضم أكثر من 35 حزباً وحركة سياسية حيال الصدام الجاري في السودان، حيث أكد الميرغني على دعم الكتلة الديمقراطية الكامل للقوات المسلحة السودانية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتبارها المؤسسة الشرعية للحكم في البلاد، كما أكد الميرغني على أهمية الدور العربي والجامعة العربية في الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار في السودان.

أضاف المتحدث أن الميرغني قام بتسليم الأمين العام خطاباً موجهاً من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والذي يطلب من خلاله التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال بين طرفي النزاع برعاية الجامعة العربية، والتحرك الفوري لبدء حوار سوداني سوداني بتسهيل من الجامعة العربية، كما قدم الميرغني الشكر للسيد الأمين العام على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية منذ اندلاع الأحداث والتحركات التي قام بها سيادته لتهدئة الأوضاع، خاصة خلال عيد الفطر المبارك.

السعي لاستقرار السودان

من جانبه، أكد أبو الغيط أن ما تبذله الجامعة العربية من جهود هو أمر طبيعي إزاء أزمة تواجهها دولة عضو، وهو أمر يأتي في صلب المهام التي تضطلع بها الجامعة وسعيها إلى الحفاظ على الاستقرار في دولها الأعضاء، كما أكد مجدداً على أهمية الوقف الفوري للقتال حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني.