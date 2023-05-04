الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أميرة صابر: الحوار الوطني محاولة جادة لخلق مساحة مشتركة مع الأطراف المختلفة

أميرة صابر
أميرة صابر

قالت أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مشهد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي أقيمت أمس الأربعاء، كان ملهمًا لأن مصر كلها كانت حاضرة فيها.

وأضافت خلال حوارها لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الحوار الوطني هو محاولة جادة لخلق مساحة مشتركة مع كل الأطراف المختلفة، مؤكدة أن الحوار حرك شيئًا في مياه كانت راكدة لفترات طويلة.

وعن التخوفات بأن يكون الحوار الوطني بين النخب فقط ولا يستفيد منه المواطن قالت إن القضايا المطروحة بكل محاور الحوار الوطني اللغة التي تكتب بها ستكون معبرة عن المواطن مثل التضخم وارتفاع الأسعار وغيرها من القضايا التي تخص المواطن.

وأكدت أن من أهم ضمانات الحوار الوطني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الداعي له، وأن أي قضية ستطرح بالحوار لابد أن نخرج منها بمسارين إما قرار تنفيذي أو تعديل تشريعي إما بمشروع قانون جديد أو تعديل قانون قائم. 

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