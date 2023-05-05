بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر حادث سير بطريق أبوسمبل جنوب أسوان

أصيب 8 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بطريق أبوسمبل السياحي بمدينة أسوان، الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق مدينة أبوسمبل السياحية جنوب المحافظة، وتحديدًا عند مدخل قرية توشكي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين أن المصابين هم كلاً من: زاكي الدين بشري أبكر، عمره 44 سنة، سوداني الجنسية، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاع وكدمات متفرقة بالجسم، والسيد مصطفي أحمد، عمره 25 سنة، مصري الجنسية، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقري والكتف الأيسر واشتباه مابعد الارتجاج، وعرفة عبد القهار حسن، 27 سنة، مصري الجنسية، وإصابته جرح بالركبة اليسري، و عبدالباسط مصطفي محمد، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، عمره 42سنة، مصري الجنسية.

كما تضمنت أسماء المصابين كلاً من: محمود عامر بخيت، 34 سنة، وإصابته جرح قطعي بفروة الرأس، مصري الجنسية، وليد صلاح صابر، 26 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، مصري الجنسية، محمد فضل الله امين، 18 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، سوداني الجنسية، وأحمد عبدالفتاح شعبان، عمره 30 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، مصري الجنسية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.