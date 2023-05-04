الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صالون الأربعاء يناقش مجمل أعمال الناقد سيد الوكيل

الكاتب الروائي والناقد
الكاتب الروائي والناقد سيد الوكيل

يستضيف صالون حديث الأربعاء بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، احتفالية بمجمل أعمال الكاتب الروائي والناقد سيد الوكيل ، ويناقشها فيها الكاتبة والناقدة الأكاديمية الدكتور هدى عطية، والكاتب والناقد الدكتور نجدي عبد الستار وذلك في الساعة ال7 مساء الأربعاء الموافق 17 من مايو الجاري.

وسيد الوكيل، قاص وروائي وناقد ومؤرخ أدبي، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية، ما بين النقد الأدبي، والرواية والقصة القصيرة. ومن أعماله: لمح البصر مجموعة قصصية، أيام هند مجموعة قصصية، فوق الحياة قليلا رواية، شارع بسادة رواية، للروح غناها مجموعة قصصية، الحالة دايت متتالية قصصية وغيرها. 

أما في مجال النقد الأدبي، فصدر للكاتب سيد الوكيل مؤلفات منها: مقامات في حضرة المحترم دراسة نقدية عن أديب نوبل نجيب محفوظ، وصدر الكتاب عن دار بتانة. كتاب أفضية الذات.. قراءة في اتجاهات السرد القصصي وغيرها.

 

صالون حديث الأربعاء مركز الابداع الفني الروائي والناقد سيد الوكيل الدكتور هدى عطية صندوق التنمية الثقافية

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