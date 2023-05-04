الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عبدالعزيز: اهتمام الحوار الوطني بالشباب شجعهم على مشاركة مقترحاتهم

الدكتور خالد عبدالعزيز
الدكتور خالد عبدالعزيز

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إن الشباب يريد أن يرى صدى لما يمارسه من أنشطة، حين يقدم مقترحًا يريد أن يراك تناقش هذا المقترح، حتى يتشجع ويشارك ويقدم مقترحات أكثر تطورًا.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجاهل الشباب يشعره بالإحباط، حين تأخذ منه مقترحاته وتقول له سوف نرى، هذا يصيبه بالإحباط، وهذا ما لمسناه في مؤتمرات الشباب، والإقبال عليها. 

وتابع أن الشباب حين وجد اهتماما بآرائه في الحوار الوطني أصبح أكثر شجاعة في تقديم رأيه، خاصة أن هناك متخصصين يردون على كل تساؤل على صفحة الحوار الوطني.

خالد عبدالعزيز الحوار الوطنى الشباب مقترحات مؤتمرات الشباب

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