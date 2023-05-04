مارسيال يقود هجوم مان يونايتد أمام برايتون فى "البريميرليج"

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد التشكيل الذي سيواجه برايتون اليوم الخميس.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على برايتون ضمن منافسات الجولة 28 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مان يونايتد لتحقيق الفوز وضمان التواجد في المربع الذهبي؛ للاقتراب خطوة جديدة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 52 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت- لوك شو- فيكتور ليندلوف- آرون وان بيساكا

خط الوسط: فريد- كاسيميرو - برونو فيرنانديز - أنتوني - راشفورد

خط الهجوم: أنتوني مارسيال