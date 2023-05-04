الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريمونتادا متأخرة.. الطلائع يقلب تأخره إلى انتصار مثير على الحرس

طلائع الجيش وحرس
طلائع الجيش وحرس الحدود

قلب فريق طلائع الجيش تأخره أمام حرس الحدود بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى انتصار بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

تقدم إيمانويل ديفيد لصالح حرس الحدود في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني لصالح حرس الحدود في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن كريم طارق من تقليص الفارق في الدقيقة 50 من عمر المباراة قبل أن يدرك محمود وادي التعادل لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل أحمد عبد الرحمن "زولا" هدف الفوز القاتل لصالح طلائع الجيش.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد طلائع الجيش عند 24 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

فريق طلائع الجيش حرس الحدود الدورى المصرى أحمد زولا مصطفى زيكو

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