الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي: الحوار الوطنى سينتهى بتوصيات ومقترحات قابلة للتطبيق

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تم إصدار مدونة سلوك وأخلاقيات تتضمن بعض المحددات للحوار الوطني.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البند الخامس في المدونة في المحددات العامة، ويشير إلى أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية كما أنه ليس طقسًا شكليًا، بل هو حوار تفاعل جاد من المنتظر أن ينتهي بتوصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق الفعلي في حدود الإمكانات المتاحة وطبقا للظروف المناسبة وللمعايير السياسية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد أنه سيكون هناك حرص على ألا يخرج الحوار عن موضوعه وآدابه، مشيرًا إلى أن الخلاف في الرأي لن يفسد الجلسة، كما لن يفسد للوطن قضية، لكن في النهاية يجب أن نتوقع جدلًا في البداية حتى يحدث توافق، والتوافق إن حدث أمر جيد لكن إذ لم يحدث ستكون فرصة لفهم وسماع بعض.

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى طقسا شكليا توصيات مدونة سلوك وأخلاقيات

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