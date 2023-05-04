الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسقاط مسيرة فى سماء كييف قرب القصر الرئاسى

انفجارات
انفجارات

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن إسقاط مسيرة في سماء كييف قرب القصر الرئاسي.  

وبحسب وكالة "رويترز" الاخبارية، فقد نشرت مقطع مصور لانفجار في سماء العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل، كما اعلنت الدفاعات الأوكرانية أسقطت مسيرة في ضواحي كييف.  

جاء ذلك عقب انتهاء الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف. 

وفي وقت سابق من اليوم، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أصدرت في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم ترحيل أطفال من أوكرانيا قسريًا.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض أي اختصاص لها بنظر الأمر وتنفي ارتكاب أي فظائع خلال ما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الزيارة لم تدم سوى أقل من ساعة، لكنها لم تفصح عن تفاصيل ما تم مناقشته.

واستقبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية زيلينسكي لدى وصوله، ولوح الرئيس الأوكراني، مرتديا الزي الكاكي الشهير، لأسرة أوكرانية تقف خارج مبنى المحكمة لدى خروجه وكان أفرادها يهتفون "المجد لأوكرانيا".

وفي أول زيارة رسمية لزيلينسكي إلى هولندا، من المقرر أن يلقي خطابا في وقت لاحق في لاهاي أيضا بعنوان "لا سلام من دون عدالة لأوكرانيا".

وزار الرئيس الأوكراني عدة عواصم أجنبية من بينها لندن وباريس وواشنطن منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وسيعقد زيلينسكي، الذي اجتمع مع مشرعين هولنديين في وقت سابق اليوم، اجتماعات أيضًا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

واستقبل رئيس المحكمة الجنائية الدولية "زيلينسكي" لدى وصوله. ولوح الرئيس الأوكراني، مرتديًا الزي الكاكي الشهير، لأسرة أوكرانية تقف خارج مبنى المحكمة لدى خروجه وكان أفرادها يهتفون "المجد لأوكرانيا".

روسيا أوكرانيا سماء كييف القصر الرئاسي

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