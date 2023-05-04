الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلم يطرح أغنيته الجديدة "سابوك فى البيت" ويهديها إلى روح والده (فيديو)

مسلم
مسلم

طرح المطرب مسلم، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، أغنيته "سابوك فى البيت" وأهداها إلى روح والده.

ويحكى “مسلم” في الأغنية تفاصيل علاقة شاب بوالده، وإحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.. هذا العمل يتحدث عن ضرورة استغلال الوقت، والبقاء قدر المستطاع، مع الأهل لأنه مع الأيام بشكل أو بآخر سيأتى يوما ويغيبون.

ويتعاون مسلم في أغنية "سابوك فى البيت"، لأول مرة مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقى إسلام الأزرق، وأخرجها أحمد ماريو.

كلمات أغنية “سابوك في البيت” ..

وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره
بـــ مية ترباس ولا حسيت 
سابوك بتبص ع الحيطه
تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه
واتاري العوجه كات ف الحيط 
سابوك عايش على املك
لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك
لحد م فعلا اتضريت 
تخبط ناس عليك عايزاك
تعوض ناس كانت آذيك .. ونوبه شك فيك قاتلاك
ومتعلق فــــ اضعف خيط 
دخلت تبص فـــ الدولايب
فــــ درفه لقيتها مخلوعه .. لقيت صوره بين الكراكيب
وصورتك منها مقطوعه
لقيت كام ذكرى مرميه
مشاعر بايشه ف الميه .. فـــ بيت انواره مطفيه
و كان سكانه اهل العيب

سابوك فى البيت
وغصبن عنك استنيت .. ومشيوا و قفلوا من بره
بـــ مية ترباس ولا حسيت 
سابوك بتبص ع الحيطه
تروح من اوضه على اوضه .. بتعدل صوره معوجه
واتاري العوجه كات ف الحيط 
سابوك عايش على املك
لكن وجع الغياب ألمك .. بقى وجودك شبه عدمك
لحد م فعلا اتضريت 

الحي الخ الجديد الثالث ألبومه الجديد ثالث تعوض بيت إنسان مره محطا مات

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