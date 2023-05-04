الأشقر: الحوار الوطني فرصة ذهبية لمواجهة كافة التحديات والأزمات

أشاد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الكبيرة للقوى السياسية والنخب المصرية، في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، التي انطلقت أمس الأربعاء.

وقال "الأشقر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني تاريخية، وأكدت بما لا يدع مجالًا للشك حرصه على نجاح هذا الحوار، الذي يعد فرصة ذهبية لمواجهة كافة التحديات والأزمات العالمية، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قول الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".. ضمانة حقيقية لنجاح الحوار الوطني، ويؤكد تمامًا أن الوطن يتسع للجميع، وأن كافة الآراء والأفكار مقبولة.

واختتم النائب عبدالمجيد الأشقر: "الحوار الوطني حدث تاريخي يثبت ويؤكد مدى الديمقراطية والحرية التي تتمتع بها مصر، وأننا نسير على الطريق الصحيح لإكمال مسيرة البناء والتنمية، وتأمين مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد".

وكانت قد انطلقت، أمس الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كافة التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق، ودعا السيد الرئيس إلى بذل الجهود لانجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وإيجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم كافة سبل دعمه، كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد السيد الرئيس أن مصر هي الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائمًا.

وتذاع فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة وبحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

وكانت التحضيرات للحوار الوطني بدأت بإعلان إدارة الحوار تكليف ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، كما تمت مناقشة خلال الجلسات الأولى، آلية اختيار الممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، حيث تم التوافق على اختيار واحد وعشرين عضوًا، وعلى مدار عام كامل، عقدت ثلاث وعشرون جلسة نقاشية وضع فيها مجلس أمناء الحوار الوطني أسسًا للحوار والاتفاق على المحاور الرئيسة والمقسمة إلى ثلاثة محاور وهي (السياسي، الاقتصادي والمجتمعي) حيث شملت كافة القضايا الهامة التي تشغل المواطن المصري.