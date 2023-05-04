الرئيس السيسي يتفقد عددً من المنشآت الجديدة بالعاصمة الإدارية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية؛ كما ألقى الرئيس التحية على العاملين في المنشآت الجديدة وهنأهم بعيد العمال.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تفقد أيضًا منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي، حيث استمع إلى شرح حول المنطقة المقامة على مساحة 115 فدانًا بإجمالي 15 منشأة، التي وصل إجمالي نسبة التنفيذ فيها إلى 91% والمخطط الانتهاء منها في 30 يونيو المقبل.

ووفقًا للمتحدث، عقب الرئيس السيسي: "التحدي لدينا هو الانتهاء من تلك المنشآت في شهري يوليو أو أغسطس القادمين".

وشملت جولة الرئيس السيسي، المبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوي والمستشفى، حيث استمع إلى الشرح حول نسب التنفيذ التي وصلت إلى 85% للكلية ويجري أعمال رفع كفاءة التشطيبات الخارجية.

وتساءل الرئيس السيسي عن التوقيت النهائي، الذي قيل إنه سيكون في 20 يونيو المقبل.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح حول المستشفى الذي سيكون بسعة 120 سريرًا، وتتكون من 3 طوابق، والمقرر انتهاؤها في 15 يوليو المقبل.

كما تضمنت جولة الرئيس السيسي نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية.

وفي نهاية الجولة، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة للتنفيذ، كما قام بالاطمئنان على العاملين في المشروع.