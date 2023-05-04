السبت.. تسليم جوائز مسابقة وقف الفنجري للدعوة والفقه الإسلامي

كشف المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، مقرر اللجنة العليا للوقف، أنه تحدد السبت المقبل في الثانية ظهرًا بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين اقامة حفل توزيع جوائز مسابقة وقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوية كل من:

1ـ الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية)

2ـ الدكتور/ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)

3- الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)

4- الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)

5ـ الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)-

6ـ المستشار/ أحمد فكري صالح (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)

7- المستشار/ سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).

نتيجة المسابقة

وأعلنت اللجنة العليا للوقف الشهر الماضي نتيجة المسابقة لعام ٢٠٢٣ حيث أسفرت النتيجة عن الفائزين الآتي اسماؤهم بعد:

أولاً: في موضوع: موقف العنف الأسرى .. مظاهره وكيفية مواجهته

قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

أـ حجب الجائزة المتميزة: وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه".

ب ـ الفائز بالجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:

د. أشرف على عبد الحليم على ـ أستاذ مساعد الفقه وأصوله بجامعة منسوتا بأمريكا (التعليم عن بعد).

ج ـ الفائز بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" هو د/ ماهر عبد الفتاح سليمان الشامي ـ مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي.

د ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:

1ـ د. باسم شحاته على البربرى ـ مدرس بجامعة الأزهر- كلية الدراسات الإسلامية بدسوق - قسم الفقه المقارن.

2ـ المستشارة داليا مجدي عبد الغنى محمود ـ بهيئة النيابة الإدارية.

3ـ. صابر على عبد الحليم مصطفى ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

4ـ مصطفى مصطفى محمد الدرينى ـ محام.

5ـ ساره أحمد أنور أحمد ـ باحث ماجستير بكلية التجارة - جامعة القاهرة.

6ـ د. المرسى محمود شولح ـ أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

7ـ عادل محمد إبراهيم أبو الهيثم ـ كبير أئمة ـ بوزارة الأوقاف المصرية.

8ـ السيد/ خلف محمد متولي نصار ـ معلم أول "لغة عربية ".

ثانيًا: في موضوع: أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول

قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

أ ـ الفائزة بالجائزة المتميزة وقدرها 20000 جنيه "عشرون ألف جنيه" وهى السيدة: أ د.علا عبد المنعم مصلحي الزيات ـ أستاذ علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة المنوفية.

ب ـ حجب الجائزة الأصلية وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه".

ج ـ الفائزون بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز وهم السادة:

1ـ د. محمود على على أحمد برايا ـ مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية ـ كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة.

2ـ السيد/ أحمد محمد عكاشة متولي كريم ـ إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية.

3ـ أ.د. سيد حسن عبد الله حسن ـ أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

د ـ الفائزان بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز وهما السيدان:

1ـ د. إهداء صلاح ناجى محمد ـ مدرس تقنية المعلومات ـ كلية الآداب ـ جامعة المنيا.

2ـ د. إسلام صلاح عبد السلام مطاوع ـ دكتوراه قسم علم اجتماع ـ كلية الآداب ـ جامعة الفيوم.