الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أطباء السودان": المستشفيات فى خطر.. ويجب إتاحة ممرات آمنة لوصول الوقود

أطباء السودان
أطباء السودان

قال الدكتور سيد محمد عبدالله، عضو اللجنة التمهيدية والمتحدث باسم نقابة أطباء السودان، إن الوضع في السودان كارثي، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى الدولي، وهو المستشفى الوحيد الذي يعمل في منطقة خرطوم بحري، حذر من انقطاع الكهرباء بالمستشفى بسبب نفاد الوقود. 

وأضاف المتحدث باسم نقابة أطباء السودان، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "للأسف المستشفيات في خطر، وحياة المرضى في العناية المركزة معرضة للخطر بسبب ذلك".

وأكد المتحدث باسم نقابة أطباء السودان ضرورة إتاحة ممرات آمنة لوصول الوقود والكوادر الطبية بسلام إلى المستشفيات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة السودانية يجب أن تسهل وصول الإمدادات من مدينة بورتسودان.

وتابع: "على المجتمع الدولي توصيل المعونات اللازمة للشعب السوداني لإنقاذ حياة العشرات من المرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب الاشتباكات بالسودان"، مشيرًا إلى أن الإمدادات في الفترة الماضية كانت تصل عن طريق المتطوعين ورجال المقاومة والكوادر الطبية الأبطال.

مستشفيات السودان أطباء السودان نقابة أطباء السودان القاهرة الإخبارية الوضع في السودان

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

حكم قضائي ينصف بنات الصعيد من حجب الأهالي الميراث الشرعي عنهن

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

القاهرة تعلن عودة الخط الساخن لتلقي شكاوى الركاب وعدم الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

مراسل "القاهرة الإخبارية": منظمات دولية وإقليمية تشيد بجهود مصر فى معبر أرقين

ننشر سعر أنبوبة البوتاجاز بعد زيادة أسعار السولار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات