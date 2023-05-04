الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

صحة النواب مشيدة بالحوار الوطنى: تجمع وطنى غير مسبوق ضم كل أطياف الشعب

الدكتور كريم بدر
الدكتور كريم بدر حلمي

قال الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني، أمس الأربعاء، تاريخية، حيث ذكر فيها أن "الاختلاف للرأي لا يفسد للوطن قضية"، وأبدى حرصه على سماع كافة آراء المشاركين للخروج بتوصيات ونتائج ملموسة لمجابهة التحديات التى تواجه الدولة.

وأشاد بدر، في تصريحات له اليوم، بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية والمجتمع المدني والخبراء؛ لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة فى جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ليتم رفعها للرئيس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذها.

وأكد أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني متميزة، وتؤكد حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين وكافة الأطياف لمشاركة وسماع جميع الآراء التى تتعلق بالقضايا والمشكلات التي تهم المواطن المصري للوصول إلى مستقبل أفضل.

وأضاف بدر أنه فخور بدعوته ومشاركته فى الحوار الوطني، معربًا عن سعادته بهذا التجمع الوطني غير المسبوق الذى يضم كل أطياف الشعب المصري.

وانطلقت، أمس الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.

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