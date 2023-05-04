باتشيكو: الأهلى كبير فى إفريقيا ولديه تاريخ فى المباريات النهائية

أكد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن أي مباراة نهائية تكون مهمة وفرص كل فريق 50%، وسنحارب على فرصتنا في المباراة، لافتًا إلى أن الأهلي فريق كبير في إفريقيا والشرق الأوسط ولديه تاريخ كبير في المباريات النهائية.

وقال باتشيكو، في مؤتمر صحفي، الخميس: نبحث عن أول لقب لنا، فهو حافز كبير لنا، خاصة أننا نادٍ حديث العهد وسنحاول تحفيز لاعبينا لأداء المباراة بكل تركيز وتفادي الأخطاء لكي نحقق الفوز بأداء مميز.

وأشار المدير الفني لبيراميدز إلى أنه من السهل إيجاد أعذار لعدم الوصول لهدفنا، ومن الممكن أن نتحدث عن ضغط المباريات وطول رحلات السفر، لكننا سنخوض اللقاء بروح إيجابية.

وأضاف مدرب بيراميدز أن الأهلي الأكثر جاهزية من الناحية البدنية، لكننا على قدر المسئولية وسنبذل أقصى جهد للتتويج باللقب.. بيراميدز هنا، لأنه فريق كبير ولديه إمكانيات مميزة، ويستحق تواجده هنا وفقا للوائح المنظمة.

وبسؤاله عن معاناته من عقدة الأهلي، أجاب مدرب بيراميدز: إنه ثالث نهائي لي ضد الأهلي، في كل مرة فريقي يؤدي بشكل جيد، وكان بالإمكان أن نكسب لولا أخطاء صغيرة، فالنهائيات عبارة عن أخطاء وتفاصيل صغيرة.

وواصل: «كل شيء وارد، إذا ركّزنا ولعبنا بهدوء من الممكن أن تنتهي المباراة لصالحنا، في نهائي إفريقيا افتقدت مع الزمالك 3 لاعبين أساسيين، وغدًا سيغيب عنا عبدالله السعيد، بسبب إصابته في نهائي الكأس، فالحديث عن الأعذار سهل، لكننا سنحاول التعبير عن أنفسنا وتفاصيل صغيرة تحسم الأمور».

وأردف باتشيكو: لا أتطرق للغيابات بنفس القدر الذي تهتم به وسائل الإعلام، سنفتقد عبدالله السعيد، إنه أفضل لاعبينا، بل الأفضل في مصر، لكننا سنعمل بكل جدية لتعويضه بما لدينا من عناصر أخرى، مختتمًا تصريحاته قائلاً: «لا أتطرق للحديث عن الحكام فالتحكيم مهنة صعبة ولهم كل التقدير، وأتمنى لهم التوفيق».