الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول سفينة عسكرية أمريكية تحمل 200 شخص تم إجلاؤهم من السودان

اجلاء السودان
اجلاء السودان

وصلت سفينة أمريكية، الخميس، إلى ميناء جدة، تحمل 222 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان، وعلى متنها رعايا أمريكيون ومن جنسيات أخرى، وفقاً لقناة «العربية». 

وأمس، أعلن المتحدث باسم "البنتاجون"، باتريك رايدر، عن رسو 3 سفن أمريكية، حاليًا، في مدينة بورتسودان لإجلاء المزيد من الأمريكيين أو غيرهم ممن يرغبون فى مغادرة السودان.

وأوضح رايدر أن إحدى هذه السفن نقلت نحو 300 شخص من بورتسودان إلى جدة السبت الماضى، مضيفًا أن هذه السفينة عادت إلى بورتسودان لتكون متاحة لنقل أى من المواطنين الأمريكيين أو غيرهم ممن يرغبون في مغادرة السودان، وفق قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف أن هناك سفينتين متواجدتين فى بورتسودان أيضًا لتلبية نفس الغرض.

فيما أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، عن إجلاء أكثر من 200 شخص من السودان، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 4 طائرات عسكرية تقوم بإجلاء هؤلاء الأشخاص إلى روسيا، من بينهم دبلوماسيون وطواقم عسكرية وأقاربهم ومواطنون آخرون من روسيا ومن "دول صديقة" وجمهوريات سوفيتية سابقة.

كما أعلن العراق، في وقت سابق، عن إجلاء 19 عراقيًا من السودان إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، الإثنين، إنه تم إجلاء 19 مواطنًا عراقيًا من السودان إلى مدينة جدة، بالتنسيق مع المملكة، تمهيدًا لمغادرتهم إلى العراق، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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