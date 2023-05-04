الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح تحصد 26 ميدالية فى ختام أولمبياد المحافظات الحدودية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجميع الجهود المشاركة في تنظيم ونجاح فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ٢٧ أبريل إلى ٢ مايو على أرض مطروح، مما أظهر المحافظة بالشكل الحضاري اللائق، مهنئًا جميع اللاعبين والوفود المشاركة الفائزين بالمراكز المتقدمة خلال فعاليات الأولمبياد في ١٢ لعبة فردية وجماعية حيث حصلت محافظة مطروح على ٢٦ ميدالية مختلفة. 

وأوضح دكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظة مطروح فازت خلال منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بعدد ٢٦ ميدالية في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية منها ٩ ميداليات ذهبية و٨ ميداليات فضية و٩ ميداليات أخرى برونزية.

وأكد محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أنه تم خلال الأولمبياد تنظيم عدد من الرحلات لللاعبين والوفود المشاركة لعدد من المناطق والمعالم الاثرية والسياحية كمتحف روميل ومزار حمام كليوباترا شواطئ عجيبة والغرام وروميل وغير من المعالم بالمحافظة والتعرف عليها مع تقديم شرح لها وإهداء البروشورات والكتيبات التعريفية للمقومات والإمكانيات والمعالم السياحية لمطروح وسط فرحة المشتركين من الشباب في الجولة السياحية وزيادة المعرفة والثقافة عن المحافظة. 

ميداليات ذهبية محافظة مطروح محافظ مطروح المعالم السياحية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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