الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بخدمات المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز؛ في خدمة المرضى المترددين على المركز.

وأكد رئيس الجامعة خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أن ما يقدمه المركز من خدمات جليلة للمساعدة في عملية الإنجاب للمترددين على وحدة الإخصاب الطبي المساعد بالمركز بأسعار زهيدة جعل المركز قبلة طبية متميزة يقصدها القاصي والداني. 

وثمّن مجلس الإدارة مختلف الأنشطة التي قدمها المركز خلال الفترة السابقة والمتمثلة في عقد وتنظيم ندوات توعوية بكليات جامعة الأزهر "طلاب- طالبات" بمختلف الكليات.

وثمن مجلس إدارة المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر جهود المركز العالمية، والتي تؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمتمثلة في طلب صندوق الأمم المتحدة للسكان بدولة أوزبكستان تدريب وتثقيف القيادات الدينية والمجتمعية والصحية وتسليط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة، بجانب جهود المركز في الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة تحت عنوان: "الشراكة غير التنافسية بين المكتب الإقليمي للدول العربية للسكان بهدف التوعية والتثقيف بقضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة للقيادات الدينية والمجتمعية والصحية في دولة جيبوتي الشقيقة".


 

جامعة الأزهر المركز الدولي الإسلامي خدمات الأزهر الشريف الامم المتحدة

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