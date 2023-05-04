الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان موقفى الألف مسكن وعبدالمنعم رياض بالعاصمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، عددا من مواقف النقل الجماعي في عدد من أحياء العاصمة؛ للاطمئنان على حركة نقل الركاب وانتظام العمل بالمواقف والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار السولار.

IMG-20230504-WA0038

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة من موقف الألف مسكن بطريق جسر السويس، حيث استمعا إلى شرح من مدير المواقف بالقاهرة حول تعديل تعريفة الركوب في خطوط موقف الألف مسكن بقيمة لا تجاوز 10%، وتحدث اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبد العال مع عدد من المواطنين المترددين على الموقف بخصوص تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس والتأكد من التزام السائقين بالموقف على جميع الخطوط بالتعريفة المقررة من المحافظة، والتي تمت طباعتها وتعليقاتها في مدخل الموقف.

IMG-20230504-WA0037

وطالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى التي حددتها وأعلنتها المحافظة وإبلاغ مدير الموقف عن أي شكاوى في حال وجود أي مخالفات من السائقين، كما أكد الوزير على متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لأي شكاوى من المواطنين لسرعة اتخاذ اللازم.

IMG-20230504-WA0043

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار الجولات الميدانية للقيادات التنفيذية بالمحافظات، على مدار اليوم، في الفترات الصباحية والمسائية لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التنبيه على السائقين بوضع ملصقات خاصة بالأسعار الجديدة على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة وتكون واضحة أمام المواطنين.

IMG-20230504-WA0042

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، وروعي فيها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

IMG-20230504-WA0041

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الزيادة تراوحت فى تعريفة السرفيس بين 50 قرشًا لمعظم الخطوط، ولم تتجاوز 1 جنيه للخطوط الطويلة التى تصل لأكثر من 40 كم، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بمقدار 50 قرشًا لأغلب الخطوط و1 جنيه لبعض الخطوط المميزة، والتى تخدم المناطق البعيدة، كذلك تم تعديل تعريفة الركوب بمواقف الأقاليم بما لا يجاوز 10%.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم وضع البانرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

IMG-20230504-WA0040

وأشار اللواء خالد عبد العال إلى وجود تنسيق بين رؤساء الأحياء وإدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكد محافظ القاهرة على قيام مديرية التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة، على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزير التنمية المحلية محافظ القاهرة تحريك سعر السولار التعريفة الجديدة أخبار محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

"ركنة سيارة" تسقط "أباطرة الهيروين" في 6 أكتوبر.. التفاصيل كاملة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى حادثين بالمنيا

ردًا على نتفلكس.. طلاب جامعة كفر الشيخ يوثقون التاريخ الفرعوني على الجدران

مدحت العدل: الحوار الوطنى فرصة لوضع مصر على خارطة الفن العالمى

محافظ بورسعيد لمزارعى سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

بالأسماء.. 4 مصابين إثر حادث بطريق محور الضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات