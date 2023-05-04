محافظ الفيوم: مشروع "ملاذ آمن" من إبداعات أبناء المحافظة

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنّ مشروع ملاذ آمن للحيوانات البرية، يأتي على قائمة أولويات المحافظة من أجل الاستثمار، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة قد تقدمت بالمشروع ضمن فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتم تكريم المشروع كسفير للمحافظة.

وأضاف يشتمل مشروع الملاذ الآمن، على توفير مساكن للحيوانات التي تعرضت للإيذاء وتم إنقاذها، وبرامج لتشجيع السياح المحليين والدوليين لزيارة الملاذ الآمن، ووضع برنامج تثقيفي للأطفال والكبار، فضلاً عن إقامة مشروع لإعادة التدوير بمحمية وادي الريان، مع إمكانية اقتران المشروع مع البرامج التعليمية للمدارس المحلية، بما يرتقي بالبيئة ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

كما يتضمن الملاذ الآمن، تنفيذ مشروع لغرس أشجار الشعوب الأصلية بالمحمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والحدائق النباتية، وكذا إنشاء مدرسة للمتعلمين المعاقين عقلياً وبدنياً بالتعاون مع الجامعات والمنظمات غير الحكومية، مع توفير التدريب اللازم للمعلمين بتلك المدرسة، بجانب إقامة عدد 50 نزلا صديقة للبيئة للسياح الزائرين للمحمية.

كما أن شركة Four Paws بدأت فى عام 2010، التعاون مع مؤسسة سمو الأميرة عالية، ولديها خبرة واسعة فى مجال رعاية الحيوانات البرية وإنقاذها، وقد أنقذت شركة Four Paws أسودًا مريضة في حديقة حيوانات بالخرطوم بعد غضب عالمي عقب تقارير عن حالة الحيوانات، وفي مارس 2022، تم إنقاذ أربعة نمور من الأرجنتين للعثور على منزل جديد في جنوب إفريقيا، كانت أول عملية إنقاذ للمنظمة في أمريكا الجنوبية.

وأعلن محافظ الفيوم أنه خلال الجولة التفقدية مع وزيرة البيئة والأميرة عالية بنت الحسين، والدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة "four paws international"، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وميربك تريلا مدير عام محمية المأوى بدولة الأردن الشقيقة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك عقب استقبال محافظ الفيوم لوزيرة البيئة وصاحبة السمو الملكي بأحد الفنادق بقرية تونس السياحية في مستهل زيارتها للمحافظة لدعم الاستثمار البيئي وحماية التنوع البيولوجي تم تقديم شرح لمشروع الملاذ الآمن للحيوانات البرية، كأول تعاون مصري- أردني، الذي يشتمل على مرفق متكامل لمعالجة الحيوانات، وتوفير التدريب الأساسي للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن، على أن يشتمل التدريب علي مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محلياً وإقليمياً.