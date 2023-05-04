الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي بطاقة 105 سرير

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد والذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وبطاقة 105 سرير ضمن خطة الدولة لإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.

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رافقه خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.

حيث بدأ المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال الإنشاء وتابع معدلات التنفيذ في المشروع والتي وصلت إلى الدور الخامس فضلاً عن بدء أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على المشروع لمراحل العمل بالمستشفى التي من المقرر أن تضم 105 سرير (60 إقامة و 23 رعاية مركزة و22 حضانة) بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والنساء والتوليد والرعاية المركزة والحضانات والمناظير والعلاج الطبيعي والأشعة والمعامل وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالاضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى والتعقيم فضلًا عن مدرسة التمريض.

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وأوضح محافظ أسيوط أن مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد يجري انشاؤه على مساحة 6666 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم ومن المقرر إنشاؤه من 7 طوابق على أن يضم كافة الأقسام والتخصصات وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين لافتًا إلى أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية منوهًا إلى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في الأعمال الإنشائية للمستشفى وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطني مركز ساحل سليم وقراه مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستكمال تنفيذ وتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة الخدمات والامكانات لافتاً الى ان المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع الصحة تشمل إنشاء وتطوير 5 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 137 وحدة صحية على مستوى المحافظة بتكلفة مليار و471 مليون جنيه و39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه.

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وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بالمهندسين والمشرفين على مشروع إنشاء وتطوير مستشفى ساحل سليم النموذجي وطالبهم بمرعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الإنشاء معلنًا تذليل كافة العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى تشغيل المستشفى بكامل طاقتها وتلبية احتياجات المرضى بمختلف قرى المركز والمراكز المجاورة واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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الارتقاء بالمنظومة الصحية الإستقبال والطوارئ التأمين الصحي الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العيادات الخارجية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشرف على المشروع تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

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