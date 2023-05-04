الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع مواقف رشيد لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، بجولة تفقدية بمجمع مواقف رشيد، لمتابعة انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة ١٠٪، وفقا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنيه للتر.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، خلال الجولة، على قيام جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لجميع المواقف والإاتزام بالإعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف، وكذا على السيارات، وكذا التزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة، وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة تكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التى حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

وأهابت المحافظة بالمواطنين فى حالة أي شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية:- 114 الخط الساخن 

 0453349447 أو 0453356240 أو 0453356397 فاكس أو محمول رقم  01119996050  حضر الجولة اللواء ياسر الدمينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

الألتزام بالتعريفة الجديدة الاستعداد القصوى الأسعار الجديدة التعريفة المقررة إلتزام السائقين وتنفيذ

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