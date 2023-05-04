تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات بشمال سيناء

قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، زيادة أسعار الركوب لوسائل المواصلات في المحافظة، شاملة خطوط السير الداخلية بين مدن المحافظة وخطوط السير الخارجية، وذلك ليتماشى مع قرار زيادة أسعار السولار.

وأكد المحافظ أن الزيادة بنسبة تتراوح بين 9% و21% من تعريفة الركوب الحالية، مشيرا إلى أنه تم تعديل التعريفة الجديدة بالنسبة للخطوط الخارجية لتصبح "العريش / القاهرة "77 جنيهًا بدلا من 69.5 جنيه، "العريش/ الإسماعيلية"52 جنيهًا بدلا من 42.25 جنيه، "العريش/ القنطرة" 37 جنيهًا بدلا من 33.25 جنيه، "بئر العبد/ القنطرة" 18 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا، "منفذ رفح/ المرج" 105 جنيهات بدلا من 96.5 جنيه، "رابعة/ القنطرة" 12 جنيها بدلا من 10.75 جنيه.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة للخطوط الداخلية أصبحت التعريفة على خطوط السير من "العريش/ بئر العبد" 18 جنيهًا بدلا من 16 جنيها، "العريش/ الحسنة" 18 جنيهًا بدلا من 16 جنيها، "العريش/ نخل" 35 جنيهًا بدلا من 30 جنيها، "العريش/ رفح" 15 جنيهًا بدلا من 14 جنيها، "العريش/ الشيخ زويد" 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، "الشيخ زويد/ رفح" 5 جنيهات كما هي.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، على تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة برئاسته، وغرف عمليات في مجالس المدن برئاسة رئيس المدينة لمتابعة شكاوى المواطنين في ذلك الخصوص.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.