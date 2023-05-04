محافظ بنى سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب (صور)

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة الثانية صباح اليوم، وما نتج عنه من زيادة بنسبة 10% عن قيمة التعريفة السابقة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارات، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف.

وأشار إلى أن المحافظة وفرت خطوطا ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة، و"136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099".

وتبادل محافظ بني سويف الحوار مع السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة، عقب ترؤسه اجتماع اللجنة المختصة من المواقف والمرور، لتحديد نسبة الزيادة في قيمة التعريفة، والتي تم فيها مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد، منها مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين

ووجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسئولي المواقف والمرور ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة، ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين، وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأى أمر من شأنه تعطيل مصالح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والعميد طه عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمرور، والمهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف.

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