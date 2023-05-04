رئيس "مياه أسيوط" يتفقد توسعات محطة ديروط

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أعمال توسعات محطة مياه ديروط المرشحة بطاقة إضافية تبلغ 22 ألف م3/يوم، لتحقق استفادة لأكثر من 600 ألف مواطن من أهالي مركز ديروط من المشروع بالكامل، وذلك ضمن مشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

بدأ الشرقاوي بتفقد أقسام محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش، وتابع سير العمل بأقسام المحطة وأحواض الترسيب والمعمل، واستمع لمراحل أخذ العينات وتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وأعمال التطوير والتجديد التي ستتم لتغذية قرى مركز ديروط.

وأشار الشرقاوي إلى أن مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش طاقتها الاستيعابية 86 ألف م3/يوم، وتتكون من 2 خزان علوى، وأطوال شبكات 106 كيلومترات، وتخدم مدينة ديروط وبعض قرى المركز، وجارٍ تنفيذ التوسعات الإضافية وأعمال الإحلال والتجديد ضمن مشروعات المشروع القومي لتطوير الريف المصري، لتشمل التوسعات الجديدة 21.6 ألف م3/يوم.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز، هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد، وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، والمضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية التي تقوم على ركيزتين أساسيتين، أولاهما بناء الإنسان، من خلال تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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