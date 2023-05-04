رياح وفرص سقوط أمطار.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة بالمحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الجمعة، الموافق 5 مايو 2023 بمحافظات مصر.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة (نسبة حدوث 30% تقريبًا)، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد في الصحراء الغربية ومطروح والسلوم وسيوة، وتتعرض المناطق الداخلية للأمر ذاته على مدار يومي الخميس والجمعة.

وتابعت أنه بداية من يوم السبت المقبل، تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية، والتي تعمل على انخفاض درجات الحرارة، الذي سيبدأ تدريجيا من يوم الجمعة، حيث متوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم السبت 27 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 5 مايو 2023

وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 21.