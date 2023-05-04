بعد اختفاء 5 أيام.. العثور على طفل مذبوح وملقى في مصرف بالدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية كرم التابعة لمركز المنصورة في الدقهلية، على جثمان طفل مذبوح وملقى بمصرف مائي، وبالفحص تبين اختفاءه منذ 5 أيام بعد خروجه للعمل على توك توك في قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، والعثور على التوك توك الخاص به بجوار محطة قطارات دكرنس.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا الى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة ايام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفاءه وأسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق، عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس، وبسؤال الاب أكد بان التوك التوك ملكه وكان فى حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة ، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح اليوم بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد و قرية ميت فارس) مذبوحًا من الرقبة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية من عملية البحث لكشف الجناة والمتورطين فى الحادث وكشف ملابسات الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.