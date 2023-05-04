الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب إرادة جيل: مشاركة الشباب بالحوار الوطنى يكسبهم الأمل والطموح

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

تحدث النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، عن تمثيل الشباب بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قائلا: "البلد دون شباب تعني بلدا بدون مستقبل".

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكسترا نيوز": “تواجد الشباب بالحوار الوطني قوي، وهو ممثل في الأحزاب وتنسيقة شباب الأحزاب، ويعطي أملا وطموحا وقوة للحوار الوطني، إلى جانب إعطاء آمال للمستقبل كون الشباب هم المستقبل”.

وأوضح أن تواجد الشباب بكثافة بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أسعد الجميع، إذ إنّه أمر يبشر بالأمل والطمأنينة، لافتًا إلى أن وجود الشباب واهتمامهم بالحوار الوطني دليل على ثقتهم الكبيرة في كون الحوار الوطني ستنتج عنه مخرجات متميزة لأنه صادر بتوجيه من الرئيس السيسي وبضمان عرض لكافة التفاصيل على الهواء مباشرة بكل شفافية.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن المؤتمرات الخاصة بالشباب التي تمت من قبل، وتبادل الأفكار والرؤى إلى جانب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشباب العالم وليس مصر فقط، جاء بهدف أن يطلعوا على مصر بأعينهم والتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية.

وواصل: "الشباب المصري اكتسب طموحًا إلى جانب إعطاء شباب العالم رؤية صادقة عما يدور داخل مصر"، مرددا: "الشباب اليوم أصبح لديهم أمل وطموح".

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