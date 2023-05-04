"القاهرة الإخبارية": منظمات دولية تتابع عبور الوافدين من السودان عبر "أرقين"

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في معبر أرقين، بأن عددًا من ممثلي بعض المنظمات الدولية تفقدوا عبور الوافدين من السودان من مختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية، جراء الأحداث والاشتباكات التي شهدها السودان في الفترة الأخيرة.

واطلع الوفد على إجراءات دخول النازحين والخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للعابرين.

ويضم الوفد ممثلين عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الأمم المتحدة للأمن الغذائي والسلامة، بالإضافة إلى مكتب المنسق العام المعين لمنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمية.

ويواصل معبر أرقين البري استقبال المواطنين القادمين من السودان من مختلف الجنسيات، حيث تحرص السلطات بالمعبر على تسهيل كل الإجراءات للوافدين إلى مصر.