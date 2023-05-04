محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بالفتح

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية أعمال تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز الفتح ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدأ المحافظ ورئيس هيئة الابنية التعليمية جولتهما بقرية عرب مطير بتفقد الأعمال النهائية بمشروع مجمع الخدمات الزراعية "نموذج 2" والذي تم تنفيذه بالقرية وتفقدا أقسام المجمع والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه ويتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

وأكد محافظ أسيوط أنه وجه جميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك، لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى موضحًا أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبخاصة مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه.

وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والري 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه، والغاز الطبيعي 149 مشروعا، والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و62 مشروعا متنوعا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد، و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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