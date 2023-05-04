ضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما مبلغ مالي وسيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة من خارج البلاد وهو ما يعرف بنظام "المقاصة" وأضافا باقتصار دورهما على استلام وتسليم المبالغ المالية بالاتفاق مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام – مديرية أمن الجيزة)، تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها واعترف بمزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه "يحمل جنسية ذات الدولة ومقيم بها"، حيث يقوم الأخير بتجميع مدخرات المصريين المقيمين بذات الدولة من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليمه ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم المقيمين داخل البلاد مقابل تحقيق أرباح غير مشروعة مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد.