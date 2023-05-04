الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال جلسة بمجلس الأمن.. مصر: يجب الاهتمام بالقضايا الأفريقية ومنع اندلاع النزاعات

السفير أسامة عبد
السفير أسامة عبد الخالق

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بناء الثقة يعد أمرًا أساسيًا من أجل توفير المرونة والقدرة للتعامل مع الظروف العصبية وتجاوز الاضطرابات داخل الدول.

وجاء ذلك خلال بيان مصر في جلسة النقاش العام بمجلس الأمن حول تعزيز بناء الثقة في المستقبل لاستدامة السلام، والذي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق.

وشدد على أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو الحل لتعضيد منظومة السلم والأمن والتنمية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمكون بناء السلام، وتوفير التمويل الملائم والمستدام كشرط أساسي لإنجاح الجهود المشتركة.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن يجب إيلاء الاهتمام الكافى بالقضايا الأفريقية، بالإضافة إلى بذل الجهود لمنع اندلاع النزاعات، وألا تؤدي التطورات الجيوسياسية العالمية الراهنة إلى تضاؤل الاهتمام بالقضايا الأفريقية.

مصر الامم المتحدة مجلس الأمن القضايا الإفريقية السلام

الأكثر قراءة

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

الصور الأولى لحريق في إحدى عربات قطارات مطروح

الحكومة تنفى صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

"الصحة": 26 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الخارجة بمتابعة من الوزير

"صحة المنوفية" تعقد اجتماعًا مع مديري الطب الوقائي ومراقبي التطعيمات

فيديو ابنيها السبب.. مأموريات أمينة لضبط اليوتيوبر "أم زياد وهبة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات