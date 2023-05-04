خلال جلسة بمجلس الأمن.. مصر: يجب الاهتمام بالقضايا الأفريقية ومنع اندلاع النزاعات

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن بناء الثقة يعد أمرًا أساسيًا من أجل توفير المرونة والقدرة للتعامل مع الظروف العصبية وتجاوز الاضطرابات داخل الدول.

وجاء ذلك خلال بيان مصر في جلسة النقاش العام بمجلس الأمن حول تعزيز بناء الثقة في المستقبل لاستدامة السلام، والذي ألقاها السفير أسامة عبد الخالق.

وشدد على أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات هو الحل لتعضيد منظومة السلم والأمن والتنمية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمكون بناء السلام، وتوفير التمويل الملائم والمستدام كشرط أساسي لإنجاح الجهود المشتركة.

وأوضح مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن يجب إيلاء الاهتمام الكافى بالقضايا الأفريقية، بالإضافة إلى بذل الجهود لمنع اندلاع النزاعات، وألا تؤدي التطورات الجيوسياسية العالمية الراهنة إلى تضاؤل الاهتمام بالقضايا الأفريقية.