قائمة الأفلام المشاركة فى مهرجان كان السينمائي الـ76

أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ٧٦، حيث تشارك خلال فعالياته مجموعة من الأفلام المهمة في الأقسام المختلفة للمهرجان والذي ينطلق في الفترة من 16 إلى 27 مايو المقبل.

موعد افتتاح مهرجان كان السينمائي

يفتتح المهرجان يوم 16 مايو المقبل بفيلم "جان دو باري" للمخرجة الفرنسية مايوين، على أن يتنافس على السعفة الذهبية للمهرجان 19 فيلما طويلا، تمثل القارات الخمس.

الأفلام المشاركة فى مهرجان كان السينمائي الـ76

ويشارك خلال المهرجان افلام "Killers of the Flower Moon" لمارتن سكورسيزي ، "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، Asteroid City" لـ Wes Anderson ، و Todd Haynes "May / December"، وJonathan Glazer "The Zone of Interest"، وHirokazu Kore-eda "Monster"، و"La Chimera" .

كما يشارك خلال المهرجان 6 أفلام عربية تمثل دول مصر والأردن والجزائر وتونس والسودان والمغرب بأفلام “موسى، إن شاء الله ولد، عمر الفراولة وبنات الفة، وداعًا جوليا وكذب ابيض” على الترتيب.

ويرأس لجنة تحكيم الدورة 76 من مهرجان كان السينمائي المخرج السويدي روبن استلوند.

وسيتم تكريم بطل سلسلة أفلام إنديانا جونز النجم الأمريكي هاريسون فورد من خلال الجزء الخامس من السلسلة تحت عنوان "أنديانا جونز ووجه القدر" للمخرج جيمس ماغنولد، كما سيحضر المخرج لويس أندرسون بفيلمه "مدينة الكويكب"، ويقدم المخرج الأمريكي تود هاينس فيلمه الرومانسي "مايو ديسمبر".

مهرجان كان السينمائي

يشار إلى أن مهرجان كان السينمائي هو أحد أعرق وأهم المهرجانات السينمائية عبر العالم، ويقام في شهر مايو من كل عام في قصر المهرجانات على ساحل خليج كان بفرنسا، ويرجع تأسيسه إلى سنة 1946، ويمنح المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.

الجدير ذكره ان العروض الأولى لمهرجان كان كانت كالتالي:

“Le Temps D’Aimer,” Katell Quillevere

“Cerrar Los Ojos,” Victor Erice

“Bonnard, Pierre et Marthe,” Martin Provost

“Kubi,” Takeshi Kitano