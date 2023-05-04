حكام مباريات اليوم وترتيب فرق مجموعة الصعيد بالقسم الثاني

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بادارة المباريات التي ستقام اليوم، في الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعتين الأولى والثالثة بدوري القسم الثاني، حيث يقوم محمد سلامة ميدو من منطقة بورسعيد بادارة مباراة القمة بين الجونة وبترول أسيوط، ويدير السيد منير حكم منطقة المنوفية مباراة ملوي ولافيينا.

ويدير يحيى نابو حكم منطقة قنا مباراة النصر للتعدين ومصر المقاصة، ويساعده حجاج محمود من منطقة الأقصر ومحمد صلاح من منطقة قنا ومعهم حسام حمدلله حكما رابعًا من منطقة سوهاج.

ويتولى الحكم علي طلبة من منطقة الإسكندرية إدارة مباراة أسمنت أسيوط والمنيا، ويساعده علي محمد علي ومحمد سعد من منطقة الإسكندرية

ويدير الحكم أشرف مسعد من منطقة الدقهلية، مباراة طامية وكيما أسوان، ويساعده محمد عبدالجليل وعبدالله عبدالفتاح من منطقة المنيا.

فيما يدير الحكم عمرو عبد الفتاح من منطقة الإسكندرية مباراة تليفونات بني سويف والمدينة المنورة ويساعده حسام عشري وأحمد حسين من منطقة الفيوم .

ويدير الحكم لطفي شعبان من منطقة بني سويف مباراة شبان قنا وديروط .. ويدير محمد طارق من منطقة الجيزة مباراة المجد السكندري وبايونيرز في المجموعة الثالثة ويساعده محمد محمود وأحمد عبد السميع من منطقة الجيزة .

ترتيب فرق مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم

1.لافيينا 50 نقطة

2.الجونة 50 نقطة

3.بترول أسيوط 47 نقطة

4.النصر للتعدين 43 نقطة

5-. مصر المقاصة 41 نقطة

6.المنيا 34 كيما

7.كيما 34 كيما

8.الألومنيوم 32 نقطة

9.ديروط 28 نقطة

10.أسمنت أسيوط 27 نقطة

11.شبان قنا 25 نقطة

12.الفيوم 21 نقطة

13.طامية 18 نقطة

14.ملوي 18 نقطة

15.تليفونات بني سويف 17 نقطة

16.المدينة المنورة 16 نقطة .