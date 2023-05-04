التحفظ على 8 ألاف "سيجارة" مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 397 علبة سجائر بإجمالي 8000 سيجارة مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دائرة وسط لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط محل لحيازته 397 علبة سجائر بما يقارب 8000 سيجارة مجهولة المصدر بدون مستندات دالة علي الحيازة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت قررت محرم بك بالإسكندرية، التحفظ علي التحفظ على 151 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 3020 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة و 39 زجاجة عصير مشروب الطاقة منتهي الصلاحيه داخل سوبر ماركت، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دائرة قسم شرطة محرم بك وسط المدينة لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط سوبر ماركت بمنطقة محرم بك بحيازته 151 علبة سجائر بداخلها عدد 3020 سيجارة متنوعة مجهولة المصدر، و39 زجاجة عصير مشروب الطاقة منتهى الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على التحفظ على 109 علب سجائر متنوعة مجهولة المصدر بإجمالى عدد 2180 سيجارة وبدون مستندات دالة على الحيازة داخل محلات شرق المدينة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.