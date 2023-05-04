الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناظرة 3241 حالة ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد" بالدقهلية

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بُعد"، قام بمناظرة ٣٢٤١ حالة خلال الربع الأول من ٢٠٢٣ منذ بداية تفعيل المنظومة.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بُعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل  وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس، منسق عام المبادرة، أن الخدمة مفعلة في عدد ١٥ مستشفى بإجمالي ما يقرب من ٤٠ تخصصًا، كما تم تفعيل التغذية العلاجية والإقلاع عن التدخين والصيدلة الإكلينيكية.

ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية فريق عمل

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