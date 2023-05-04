المطران عطا الله حنا: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية مسيئة لشعبنا ولكل دعاة العدالة والسلام

أعرب المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، عن تحفظه الشديد تجاه المواقف المسيئة لشعبنا الفلسطيني والتي صدرت عن رئيسة المفوضية الأوروبية والتي وجب عليها أن تعتذر من شعبنا عن ما صدر منها من تشويه للحقائق والوقائع.

وأضاف المطران عطا الله رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، لسنا بصدد تكرار ما صدر عن رئيسة المفوضية الأوروبية ولكننا ننصحها بأن تقرأ التاريخ جيدًا وأن تتعرف بشكل اكثر على الشعب الفلسطيني وكفاحه ونضاله من أجل الحرية ومعاناته وآلامه وأحزانه والمظالم التي يتعرض لها منذ سنوات عدة.

ونوه رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، يبدو أن هذه السيدة لا تعرف الشيء الكثير عن شعبنا الفلسطيني وهذه مسؤولية من يمثلون الاتحاد الأوروبي في بلادنا بأن يكشفوا الصورة الحقيقية للمسؤولين عنهم تجاه ما يحدث في بلادنا.

ولفت رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ما نتمناه من رئيسة المفوضية الأوروبية هو أن تصحح معلوماتها المغلوطة لكي تكتشف بأن ما صدر عنها ليس إساءة للشعب الفلسطيني فحسب بل هو إساءة لكل القيم الإنسانية والحضارية النبيلة.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، ندعوها لزيارة مخيماتنا وندعوها لكي تأتي إلى مدينة القدس وتتعرف على الفلسطينيين عن كثب وان تستمع بشكل مباشر إلى ما يقوله الفلسطينيون عن أنفسهم وعن معاناتهم وليس ما يقوله الأخرون عن الشعب الفلسطيني.

واختمم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن رئيسة المفوضية الأوروبية هي ضحية التضليل والتزوير الممارس بحق شعبنا وقضيته العادلة ولذلك وجب على الفلسطينيين جميعًا أن يبذلوا جهودًا أكبر من أجل التعريف بعدالة قضيتهم والتواصل مع كافة الجهات المعنية في العالم لكي تصل الرواية الفلسطينية الحقيقية وليست الرواية المزورة المشوهة للحقائق والوقائع.