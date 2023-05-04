تقارير دولية: عملات الأسواق الناشئة تُنهي تداولات الأسبوع على انخفاض

كشفت تقارير دولية، عن إنهاء عملات الأسواق الناشئة تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، حيث عزف المستثمرون عن شراء الأصول ذات المخاطر وسط انخفاض قيمة أسهم بنك "فيرست ريبابليك" بالولايات المتحدة، إذ تصدرت حالة القلق إزاء اندلاع أزمة في القطاع المصرفي الساحة مجددًا، وهو ما أثر على مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة، والذي أنهى تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.13%.

وعلى الرغم من ذلك، تمكن المؤشر من تقليص بعض خسائره بحلول نهاية هذا الأسبوع، وذلك بفضل تقارير أرباح الشركات الفصلية - التي جاءت أفضل مما كان متوقعًا - الصادرة عن شركات التكنولوجيا الضخمة بالولايات المتحدة، والتي قامت بدورها في تحسين معنويات المستثمرين نسبيًا في الأسواق العالمية.

وتباين أداء عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع.

وكان الروبل الروسي (+2.12%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفعت العملة بفضل الآمال حيال الخطوة التي اتخذتها الحكومة لحيازة أصول الشركات الغربية، وهو الأمر الذي من شأنه الحد من خروج المزيد من التدفقات، إذ قامت الحكومة الروسية بالسيطرة مؤقتًا على أصول مجموعة الطاقة الفنلندية "فورتوم" وفرعها الألماني السابق "أونيبر" خلال هذا الأسبوع.

وأدى إبقاء البنك المركزي الروسي على معدل الفائدة دون تغيير عند 7.5% كما كان متوقعًا، إلى صعود الروبل بنسبة 2.07% يوم الجمعة، كما صرح صانعي السياسة بأن الاقتصاد سيستمر في التعافي هذا العام من آثار العقوبات المفروضة على البلاد.

وكان السول البيروفي (+1.43%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث استفادت العملة من تزايد التوقعات حيال تسجيل التضخم لشهر أبريل معدل أدنى من توقعات البنك المركزي، وذلك في ظل تلاشي ضغوط الأسعار الناجمة عن اندلاع احتجاجات داخل البلاد وحدوث فيضانات.

وأنهى السول البيروفي أنهى تداولات هذا الأسبوع عند أقوى مستوى له منذ يونيو 2022. ومن ناحية أخرى، كان البيزو الكولومبي (-3.85%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع نتيجة حالة الضبابية الناجمة عن التعديل الوزاري الذي تضمن تغيير وزير المالية. علاوة على ذلك، تأثر البيزو بتراجع أسعار النفط، إحدى الصادرات الرئيسية للبلاد. وكان البيزو الأرجنتيني (-1.85%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث انخفضت العملة على خلفية المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي بالبلاد خلال 2023. ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأرجنتيني قام برفع معدل الفائدة بنسبة 10% إلى 91% يوم الجمعة، وذلك في محاولة لاحتواء أزمة تدهور البيزو

