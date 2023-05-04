"الخارجية السودانية": تواصل انتهاك "الدعم السريع" للهدنة ومهاجمة السفارات

كشفت وزارة الخارجية السودانية عن استمرار انتهاكات الدعم السريع المتمردة ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية دون أدنى اعتبار للهدنة المعلنة أو احترام القانون الدولي، منددة بتهجم قوات الدعم على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الخميس، إن انتهاكات الدعم السريع متواصلة على السفارات والبعثات الدبلوماسية دون أدنى اعتبار للهدنة المعلنة أو احترام القانون الدولي.

وأدانت الخارجية السودانية تهجم القوات المتمردة على مقر السفارة الهندية في الخرطوم، واقتحام مكتب السفير، ونهب مقتنيات ثمينة ومصوغات ذهبية وسيارة رسمية وحواسيب ومبالغ، معتبرة من العملات الحرة، وتكررت اعتداءات القوات المتمردة على مقار المنظمات الدولية وإقامة الدبلوماسيين.

ولفتت الخارجية السودانية في بيانها، إلى تلقيها بلاغات بالتعدي على السفارة الكورية والملحقية الثقافية السعودية وكذلك مقار إقامة الدبلوماسيين السويسريين والقسم القنصلي في السفارة التركية، مدينة بأقوى العبارات جرائم العنف الجنسي والتحرش والاغتصاب التي ارتكبتها قوات التمرد ضد عدد من العاملات في منظمات العون الإنساني.

كما تتواصل انتهاكات قوات الدعم السريع في احتلال المعامل المركزية والمستشفيات العامة وإفراغها من المرضى، ما يهدد الصحة العامة وحرمان المواطنين الأبرياء من تلقي العلاج، والحصول علي الدواء.

وقال البيان إن دخول قوات الدعم السريع إلى مستشفى حاج الصافي في بحري وطرد المرضى آخر نماذج هذه الانتهاكات على النحو الذي حذرت منه منظمة الصحة الدولية، مع اتساع وتعدد أنواع انتهاكات قوات التمرد التي تشمل النهب والترويع والتحرش واستخدام المواطنين دروعًا بشرية والاعتداءات المتكررة على السفارات ومقار البعثات الأجنبية واستهداف طائرات الإجلاء.

ولفتت الخارجية السودانية إلى أنها تتطلع إلى أن يصدر المجتمع الدولي الإدانات المستحقة على هذا السلوك الإجرامي ومواصلة الضغط على قيادة قوات الدعم السريع لوقف الحرب والانسحاب من المستشفيات والمناطق السكنية والتسليم للقيادة الشرعية للقوات المسلحة.