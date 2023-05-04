الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد عددا من مواقف سيارات الأجرة (صور)

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتحريك أسعار السولار والتي أقرتها بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر وتقدر الزيادة في أسعار التعريفة 10%.

رافقه خلال الجولة نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد عادلي مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصري وكيل الإدارة، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية مجمع مواقف مدينة شبين الكوم وموقف شبين الكوم/الباجور للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة. 

وشدد المحافظ على مدير مشروع المواقف بوضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لإستغلال المواطنين.

وخلال متابعته، أجرى المحافظ حواراً مع عدد من سائقي المركبات والمواطنين، مؤكداً على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم التلاعب بالزيادة في التسعيرة، مؤكداً أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة  وغرامات فورية للمخالفين للتعليمات، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الإتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899-2222035).

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اجتماعا طارئا إبراهيم أحمد أبو ليمون إدارة المرور استخدامات أسعار السولار استخدام أسعار ا اجتمعت

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