مابولولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

بعد صيام ثلاث مباريات عن تسجيل الأهداف، نجح محمد حمدي زكي مهاجم أسوان في العودة للتهديف وأحرز هدفين في مرمى المصري وقاد فريقه لفوز كبير بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف ويتساوى مع أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الممتاز، قبل المباريات الثلاث التي ستقام اليوم في ختام الأسبوع السابع والعشرين.

وفي المقابل واصل أحمد الشيخ صيامه عن تسجيل الأهداف للمباراة السادسة على التوالي وبالتحديد منذ سجل هدفا في مرمى الداخلية يوم 6 مارس الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الداخلية 2-1وبعد تأجيل مباراة الزمالك مع الإسماعيلي بقى رصيد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك 9 أهداف.

كل هذا كان لمصلحة الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي واصل انفراده بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز ولفريقه مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز .

ورغم تواجد محمد شريف مهاجم الأهلي في المركز الخامس بقائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف الا أنه يملك فرصة اللحاق بكريستوفاو مابولولو والمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري نظرا لوجود 6 مباريات مؤجل للأهلي مع حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا .

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 13 هدفا.

2.أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 10 أهدف .

3.محمد حمدي زكي " أسوان " ولكل منهما عشرة أهداف .

4.أحمد سيد زيزو نجم الزمالك برصيد 9 أهداف .

5.محمد شريف مهاجم الأهلي ومحمد والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ولكل منهم 8 أهداف.

6.رمضان صبحي لاعب بيراميدز وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " ولكل منهم 7 أهداف.

7.النيجيري جون أوكولي " المقاولون " وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهما 7 أهداف.

8.محمد الشامي والتونسي فراس شواط " الإسماعيلي " والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز " ولكل منهم 6 أهداف .

9.كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي وسمير فكري لاعب الداخلية ولكل منهما 6 أهداف .

10.التونسي علي معلولي مدافع الأهلي ومروان حمدي ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" ومصطفى فتحي “بيراميدز” وأحمد أمين أوفا " انبي " والأوغندي جوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد "المقاولون" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومحمد رضا ومروان محسن “فيوتشر” ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.