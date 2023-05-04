الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مابولولو يحتفظ بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

كريستوفاو مابولولو
كريستوفاو مابولولو

بعد صيام ثلاث مباريات عن تسجيل الأهداف، نجح محمد حمدي زكي مهاجم أسوان في العودة للتهديف وأحرز هدفين في مرمى المصري وقاد فريقه لفوز كبير بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف ويتساوى مع أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الممتاز، قبل المباريات الثلاث التي ستقام اليوم في ختام الأسبوع السابع والعشرين.

وفي المقابل واصل أحمد الشيخ صيامه عن تسجيل الأهداف للمباراة السادسة على التوالي وبالتحديد منذ سجل هدفا في مرمى الداخلية يوم 6 مارس الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الداخلية 2-1وبعد تأجيل مباراة الزمالك مع الإسماعيلي بقى رصيد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك 9 أهداف.

كل هذا كان لمصلحة الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري الذي واصل انفراده بصدارة قائمة هدافي الدوري الممتاز ولفريقه مباراتين مؤجلتين مع الأهلي وبيراميدز .

ورغم تواجد محمد شريف مهاجم الأهلي في المركز الخامس بقائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف الا أنه يملك فرصة اللحاق بكريستوفاو مابولولو والمنافسة بقوة على لقب هداف الدوري نظرا لوجود 6 مباريات مؤجل للأهلي مع حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا .

ترتيب هدافي الدوري الممتاز  قبل مباريات اليوم 

 1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد 13 هدفا.

2.أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 10 أهدف .

 3.محمد حمدي زكي " أسوان " ولكل منهما عشرة أهداف  .

4.أحمد سيد زيزو نجم الزمالك برصيد 9 أهداف .

 5.محمد شريف مهاجم الأهلي ومحمد والتونسي رفيق كابو  مهاجم إنبي والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو ولكل منهم 8 أهداف.

6.رمضان صبحي لاعب بيراميدز وحسام حسن والغاني بنجامين بواتينج " سموحة " ولكل منهم 7 أهداف.

7.النيجيري جون أوكولي " المقاولون " وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" ولكل منهما 7 أهداف.

8.محمد الشامي والتونسي فراس شواط " الإسماعيلي " والجنوب إفريقي فخري لاكاى " بيراميدز " ولكل منهم 6 أهداف .

9.كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي وسمير فكري لاعب الداخلية   ولكل منهما 6 أهداف .

10.التونسي علي معلولي مدافع الأهلي ومروان حمدي ومحمد عبداللطيف جريندو "المصري" ومصطفى فتحي “بيراميدز” وأحمد أمين أوفا " انبي " والأوغندي جوزيف أوشايا وعبدالرحمن خالد "المقاولون" وكريم طارق "طلائع الجيش" ومحمد رضا ومروان محسن “فيوتشر” ومصطفى زيكو "حرس الحدود" ولكل منهم خمسة أهداف.

هدافي الدوري الممتاز محمد حمدى زكى احمد الشيخ كريستوفاو مابولولو أحمد سيد زيزو

الأكثر قراءة

عريس طنطا: "عروستى منعت عنى حقى الشرعى وتنمّرت على لون بشرتى"

حملات أمنية ومرورية على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

إخماد حريق اندلع فى محل تجارى ببولاق الدكرور

مصرع شقيقتين في انقلاب سيارة بالشرقية

الداخلية تضبط المتهم بقتل شخص فى مشاجرة داخل ورشة مهجورة بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات