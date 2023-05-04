غرفة الحبوب: الأرز المستورد يطرح بأسعار أقل من المحلى

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، إن كميات الأرز التي تعاقدت عليها وزارة التموين ممثلة في هيئة السلع التموينية طرحت في الأسواق بأسعار أقل من الأرز المحلي، إذ سجل بين 24 إلى 25 جنيهًا للكيلو، في حين يصل سعر الأرز المحلي لـ29 جنيهًا.

وأوضح الوليلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المساحات المزروعة من الأرز لهذا العام تراجعت بحوالي 400 ألف فدان نتيجة لاتجاه عدد كبير من الفلاحين إلى زراعة الذرة بسبب أزمة الأعلاف، لافتًا إلى أن إجمالي المحصول لهذا العام يبلغ 9 ملايين طن مقارنة بـ10 ملايين طن العام الماضي.

وأوضح أن كمية الأرز المستورد بلغت 50 ألف طن، بهدف تخفيف الضغط على السوق وتوفير احتياجات البطاقات التموينية للصرف على الحصة التموينية وحاملي البطاقات.