الصور الأولى لحريق في إحدى عربات قطارات مطروح

شهد قطار “مطروح - القاهرة" حريقًا في إحدى عربات القطار في المنطقة الواقعة بين غزالة وسيدي عبدالرحمن أمام قرية بيانكي دون وقوع أي وفيات أو إصابات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور، إنه تبلغ لغرفة العمليات نشوب حريق جزئي في إحدى عربات القطار المتجه من مطروح إلى القاهرة في المنطقة الواقعة بين غزالة وسيدي عبدالرحمن أمام قرية بيانكي دون وقوع أي وفيات أو إصابات.

وأوضح أنه تم الدفع بسيارتين إسعاف تحسبا لحدوث أي تداعيات حيث تم فصل العربات عن القطار وتم التعامل مع الحريق من قبل الحماية المدنية.

وكانت أصدرت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، بيانا بأسباب تصاعد الأدخنة في عربة إحدى القطارات (مرسى مطروح- القاهرة)، بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه أثناء مسير قطار 1209/ 3116 إكسبريس (مرسى مطروح/ القاهرة) والمكون من 8 عربات اليوم الخميس، تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند الكيلو 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن.

وأوضحت أنه تم فصل العربة بعيدًا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف، وتم التعامل الفوري مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات، وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.

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